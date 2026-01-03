El Municipio presentó IncluApp, una aplicación digital que promueve la inclusión de personas con discapacidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó oficialmente IncluApp, una aplicación digital pensada como una herramienta innovadora para promover la inclusión y el trato adecuado hacia las personas con discapacidad, marcando un importante avance en el uso de la tecnología aplicada a políticas públicas con perspectiva social.

La aplicativa brinda información clara y accesible sobre distintos tipos de discapacidades, además de orientar sobre cómo actuar de manera inclusiva en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El desarrollo de IncluApp representa un paso significativo en la construcción de una sociedad más empática, solidaria y respetuosa de la diversidad.

Durante la presentación, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el trabajo articulado del equipo municipal y el valor de la iniciativa, señalando que “terminar el año con esta conclusión de un gran trabajo donde todo el equipo de Desarrollo Humano produce un cuadro muy interesante desde lo técnico y que terminó de hilvanar la forma de incorporar tecnología para llegar a familias que tienen que trabajar muy cerca de personas con discapacidad, estando a la vanguardia como Municipio, todo esto me pone muy feliz, ya que tengo un vínculo con la discapacidad desde mi adolescencia, por cuestiones familiares y personales, así que conozco muy de cerca el esfuerzo de las familias que tienen que atender a personas”.

En esa línea, el jefe comunal remarcó el rol del Estado y la necesidad de sostener políticas públicas firmes en la materia, “muchas familias esperan que el Estado esté atento a todas estas cuestiones. Desde los países más desarrollados y de distintas tendencias políticas toman el tema de la discapacidad con mucha seriedad y llevan adelante políticas de estado contundentes, destinan muchísima inversión y esfuerzos políticos, así que esto es nos marca el camino, es un gran proyecto puesto a disposición de instituciones y la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó que IncluApp es el resultado de un proceso de formación y capacitación continua dentro del municipio, “estamos terminando una etapa, que es un nuevo comienzo también, a través de esta aplicación que ya fue aprobada por Google Play, para poder descargarla en forma gratuita, que tiene que ver con todo el cúmulo de capacitaciones que tenemos como empleados públicos, tanto en lo que es materia de discapacidad, como se va a ir ampliando también para las mascotas, se va ir ampliando con adultos mayores, mucho más adecuada y mucho más coherente con lo que elegimos vivir los jujeños, que es una sociedad inclusiva, empática y solidaria”.

La desarrolladora de la aplicación, Analía Perullini, compartió detalles del proceso de creación y validación de la herramienta digital, “la verdad que costó mucho, hicimos muchísimas pruebas con instituciones, trabajamos mucho para pasar de lo que sería un discurso sobre discapacidad a lo que es una aplicación con formato juego y a la misma vez educativa, al fin se logró, y estamos contentos, porque tuvimos la aprobación también de Google, que es muy difícil”. Además, remarcó su accesibilidad, “ya está puesta en marcha, es totalmente gratuita para Android, cualquier persona que quiera jugar, que quiera aprender un poco, la puede descargar”.

Finalmente, la directora del Centro de Rehabilitación Dr. Carlos Jure, Cecilia Agüero, valoró la utilidad concreta de IncluApp para el trabajo diario con personas con discapacidad, “nosotros trabajamos desde el momento cero con personas con discapacidad, así que es importantísimo poder incluirlas en la mayor cantidad de actividades, siempre y cuando teniendo en cuenta los deseos y los proyectos que tengan estas personas. Es una herramienta que puede ser usada para poder lograr objetivos, para poder incluirse en actividades del de la sociedad, en actividades escolares, así que es importantísimo que esto que esto llegue a la comunidad y que puedan utilizarlo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/UIb4YujPwP8