Inicia el año con un amplio operativo de castración y vacunación de mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, da inicio al año con un cronograma intensivo de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas, reafirmando su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la tenencia responsable.
Las acciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad mediante el quirófano móvil y puestos de vacunación y registro, acercando estos servicios a vecinos y vecinas, con el objetivo de prevenir enfermedades zoonóticas, controlar la población animal y promover una convivencia saludable en la comunidad.
Desde el municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana en estas campañas, recordando que la vacunación y la castración son herramientas fundamentales para el cuidado de perros y gatos, y para la prevención de riesgos sanitarios.
Lunes 5
- Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
Moscu / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal
Barrio La Merced
Martes 6
- Quirófano móvil: 14 hs
Avda. Corrientes 2868
Barrio San Pedrito
Miércoles 7
- Quirófano móvil: 14 hs
Calle 519 N° 1337 – 192 Viviendas
30 Hectáreas
Jueves 8
- Quirófano móvil: 14 hs
Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
- Vacunación y registro: de 14 a 17 hs
Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
Viernes 9
- Vacunación y registro: de 9 a 12 hs
Pasaje 7 N° 1442
Barrio General Arias
- Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
Avda. Presidente Perón N° 1250
Barrio General Arias
El municipio invita a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales (animales con correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores), para aprovechar estos servicios que contribuyen a una ciudad más saludable y responsable.
