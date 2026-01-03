Noticias de Jujuy

Inicia el año con un amplio operativo de castración y vacunación de mascotas

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, da inicio al año con un cronograma intensivo de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas, reafirmando su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la tenencia responsable.

Las acciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad mediante el quirófano móvil y puestos de vacunación y registro, acercando estos servicios a vecinos y vecinas, con el objetivo de prevenir enfermedades zoonóticas, controlar la población animal y promover una convivencia saludable en la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana en estas campañas, recordando que la vacunación y la castración son herramientas fundamentales para el cuidado de perros y gatos, y para la prevención de riesgos sanitarios.

Lunes 5

  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
    Moscu / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal
    Barrio La Merced

Martes 6

  • Quirófano móvil: 14 hs
    Avda. Corrientes 2868
    Barrio San Pedrito

Miércoles 7

  • Quirófano móvil: 14 hs
    Calle 519 N° 1337 – 192 Viviendas
    30 Hectáreas

Jueves 8

  • Quirófano móvil: 14 hs
    Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
  • Vacunación y registro: de 14 a 17 hs
    Calle Perú – Plaza Mariano Moreno

Viernes 9

  • Vacunación y registro: de 9 a 12 hs
    Pasaje 7 N° 1442
    Barrio General Arias
  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
    Avda. Presidente Perón N° 1250
    Barrio General Arias

El municipio invita a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales (animales con correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores), para aprovechar estos servicios  que contribuyen a una ciudad más saludable y responsable.

