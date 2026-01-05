El Mercado Central “6 de Agosto” invita a disfrutar de su agenda semanal

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer la agenda semanal de actividades del Mercado Central “6 de Agosto”, ubicado en Alvear esquina Balcarce, con una variada propuesta destinada a vecinos y vecinas que deseen acercarse a realizar compras, participar de ferias y acceder a servicios de salud.

Durante la semana del 5 al 10 de enero, el tradicional espacio comercial abrirá sus puertas desde las primeras horas de la mañana, ofreciendo venta de plantas a cargo de viveros locales, la Feria de Emprendedores y controles de salud con toma de presión arterial, promoviendo el consumo local, el emprendedurismo y el cuidado de la salud.

La agenda se desarrollará de la siguiente manera:

De lunes a miércoles, el mercado contará de 7:00 a 15:00 horas con la presencia de viveros y venta de plantas; de 9:00 a 15:00 horas, se realizará la Feria de Emprendedores; mientras que de 8:00 a 12:00 horas se brindará el servicio de salud con toma de presión.

El jueves y viernes, continuarán los viveros con venta de plantas de 7:00 a 15:00 horas, y el servicio de salud de 8:00 a 12:00 horas, destinado a quienes deseen realizar controles básicos.