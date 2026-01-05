Poder Judicial. Sadir participó del acto de asunción de la jueza Mercedes Arias en la Suprema Corte

Con la jura de la nueva magistrada, el máximo tribunal de Justicia de Jujuy avanza hacia su conformación definitiva, en el marco de la transformación histórica del Poder Judicial.

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, estuvo presente en la ceremonia de jura y posesión de cargo de la Dra. Mercedes Arias, nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Esta incorporación representa un paso clave en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial. Con la asunción de Arias, el tribunal avanza en su proceso de reconfiguración, restando actualmente solo la designación de un miembro más para completar la totalidad del cuerpo de máximos magistrados.

Tras prestar juramento en acto celebrado en el salón “Vélez Sarsfield” de Tribunales, Arias subrayó la responsabilidad que conlleva su nueva función. “Recibo esta responsabilidad con honor y gratitud, con desafíos para aportar desde este lugar y con una trayectoria de más de 20 años de estar del lado de la justicia de la gente que la necesita”, manifestó.

Asimismo, definió su principal objetivo de gestión: “El desafío es acercar la justicia hacia las personas”.

El acto contó con la presencia de los actuales integrantes de la Corte, encabezados por su presidente, Federico Otaola, junto a los jueces Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina.

La relevancia de la jornada quedó reflejada en la nutrida asistencia de autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellos el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el diputado nacional Jorge Rizzotti y el intendente de la capital, Raúl Jorge. A ellos se sumaron el procurador general del MPA, Alejandro Bosatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos; y sus respectivos adjuntos, Diego Chacón y Matías Luna.