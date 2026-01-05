Villa Jardín de Reyes celebra el 34° aniversario de la tradicional “Serenata a Reyes”

La comunidad de Villa Jardín de Reyes se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional “Serenata a Reyes”, que este año celebra su 34° aniversario, consolidándose como uno de los eventos culturales y sociales más esperados de la zona.

La propuesta, de carácter social y sin fines de lucro, se llevará a cabo el lunes 5 de enero de 2026, a partir de las 18 horas, en la Delegación Municipal de Reyes, ubicada en avenida Cafrune 1561, y contará con una variada programación destinada especialmente a las familias y a los más pequeños.

Entre las actividades previstas se destaca la tradicional bajada de los Reyes Magos, que partirá desde Arroyo Las Peras hasta la Delegación Municipal de Reyes, recreando una postal cargada de emoción y tradición. Posteriormente, se realizará la entrada de los Reyes, con entrega de golosinas y el sorteo de juguetes, generando un espacio de alegría y encuentro para niños y niñas del sector.

La jornada continuará con el inicio de la serenata, que contará con la participación de destacados artistas locales como Carnavaleros y Akostumbrados, quienes aportarán música y color a una celebración que año tras año convoca a una importante cantidad de vecinos y vecinas.