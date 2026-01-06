Cultura. El ciclo Capillas Musicales 2026 inicia su recorrido en Maimará

La Secretaría de Cultura de Jujuy dará inicio a la edición 2026 del ciclo Capillas Musicales el próximo jueves, en la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria de Maimará, departamento Tilcara.

El concierto inaugural, titulado “Flautas en concierto” y subtitulado “Flauta, lirismo y cerros”, reunirá a destacados flautistas de reconocidas orquestas del país: Gabriel Romero, Joaquín Belluca, Minerva Asís, Jonatan Mamani y Fabiana Barraza, con el acompañamiento del pianista Mario Castelli.

El ciclo Capillas Musicales fue lanzado en enero de 2025 con el objetivo de promover la música de cámara en la provincia y poner en valor el patrimonio cultural presente en capillas y parroquias de distintas localidades.

Durante su primer año, la propuesta concretó más de 40 conciertos, difundiendo repertorios académicos y populares, y fortaleciendo el vínculo entre la música, los espacios patrimoniales y las comunidades.

Inspirado en el concepto histórico de “capilla musical”, el ciclo resignifica estos espacios como escenarios culturales vivos, propiciando el encuentro entre artistas y público en entornos de alto valor simbólico.