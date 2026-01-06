SECOTyH. Ordenamiento Territorial: obras en Alto Comedero para más de 1000 familias

Ordenamiento Territorial y Hábitat obras de cordón cuneta y badenes en Tupac Amaru, La Rivera y Che Guevara, donde también avanza en regularización dominial.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECTOyH) del Ministerio de Infraestructura, avanza en la 2da etapa de obras de cordón cuneta y badenes en el sector Tupac Amaru de Alto Comedero, e inició obras similares en los sectores La Rivera y Che Guevara, al tiempo que avanza la regularización dominial.

En el sector Túpac Amaru, la SECOTyH finalizó la obra de cordón cuneta y badenes en beneficio de más de 280 familias, quienes también pudieron realizar trámites de regularización dominial. Actualmente, lleva adelante la segunda etapa de obras, con un avance del 20% y una inversión de $404 millones; con esto, avanza en el resto de las manzanas del sector, beneficiando a 250 familias más.

La directora de Desarrollo Territorial, Cecilia Soruco, destacó que “además de la importancia de estas obras para la infraestructura urbana de estos sectores, un paso muy importante para las familias que viven aquí es la regularización dominial de los inmuebles que habitan”.

En este sentido, remarcó que “dicho proceso se concreta a través del plan «Mi lote, en regla», instrumento que permite a vecinos y vecinas legitimar la tenencia de sus terrenos a través de constancias, certificados y, finalmente, la escritura definitiva, junto a un compromiso de pago del lote”.

La SECOTyH avanza también con obras en los sectores La Rivera y Che Guevara de Alto Comedero, donde inicipo recientemente las obras de cordón cuneta y badenes que beneficiarán a más de 600 familias.

En el sector Che Guevara del barrio Alto Comedero, se ejecutarán 3677 metros lineales de cordón cuneta y 325 metros lineales de badenes, obras que beneficiarán a más de 400 familias del sector. Actualmente la obra se encuentra en un 50% de ejecución, y representa una inversión del Gobierno provincial de $485 millones.

Otro de los sectores intervenidos por la SECOTyH es La Rivera, adonde ejecutan obras también de cordón cuneta y badenes que registran un 20% de avance. Estos trabajos beneficiarán de manera directa a 216 familias, mejorando la habitabilidad del sector.