Raúl “Chuli” Jorge tomó juramento al nuevo procurador municipal

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, tomó juramento al doctor Pablo Rodríguez como nuevo procurador municipal, en el marco de una serie de cambios institucionales que fortalecen el funcionamiento del municipio. La designación se produce tras la asunción de Paula Alcoba como jueza contravencional, quien dejó vacante el cargo que venía desempeñando en la Procuración.

Al respecto, el jefe comunal señaló que se trata de un cambio institucional dentro del municipio y explicó que, ante la vacancia producida en el Juzgado Contravencional, Paula Alcoba asumió nuevas funciones, mientras que la Procuración quedó a cargo de un funcionario con una extensa trayectoria dentro del equipo municipal”.

“Pablo Rodríguez es un profesional que viene de larga data trabajando con todo el equipo de la Municipalidad, y genera la confianza de todo el gabinete para abordar los temas legales del municipio”, expresó Raúl “Chuli” Jorge, manifestando además su satisfacción y expectativas por la nueva función que asumirá el flamante procurador.

Asimismo, el intendente adelantó que durante los primeros días del mes de febrero se enviarán al Concejo Deliberante ambas designaciones —la de Paula Alcoba como jueza contravencional y la de Pablo Rodríguez como procurador municipal— para solicitar el correspondiente acuerdo legislativo.

Por su parte, Pablo Rodríguez expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona, “la verdad, muy honrado por la confianza del intendente en mi persona. Queremos continuar el gran trabajo que hizo la doctora Paula Alcoba y mejorar aquellos procesos que sea necesario mejorar, siempre en defensa de los intereses de la Municipalidad”.

En ese sentido, remarcó que su gestión acompañará las decisiones políticas del gabinete desde el área técnica y jurídica, con el objetivo de fortalecer la gestión municipal.

Finalmente, Rodríguez destacó el acompañamiento recibido por parte de sus compañeros de trabajo durante el acto de asunción, “trabajo ya hace varios años junto al intendente. Esto es fruto de los grupos humanos que él ha formado; se siente el cariño de los compañeros, con quienes trabajamos codo a codo todos los días, defendiendo los intereses municipales y, sobre todo, trabajando para el ciudadano”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FwdyBDGUeGM