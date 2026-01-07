Vacaciones. Beneficios para afiliados del ISJ en el camping del Centro de Jubilados de Jujuy

Los afiliados y trabajadores de la obra social provincial pueden acceder al uso completo de las instalaciones a precios rebajados.

Con el propósito de seguir generando beneficios para los afiliados de la obra social, el Instituto de Seguros de Jujuy comunicó que continúa en vigencia el convenio con el Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia de Jujuy, mediante el cual los afiliados pueden disfrutar de las instalaciones del camping y la pileta que posee la entidad en San Pablo de Reyes.

En ese sentido, desde la obra social provincial informaron que se encuentran habilitadas las instalaciones del camping y la pileta, con un precio para el ingreso del público en general de 6000 pesos, incluyendo el uso de la pileta.

En tanto, para los afiliados del ISJ el precio para el acceso y uso completo de las instalaciones es de 5000 pesos, mientras que para los menores de 5 a 12 años el valor del ingreso es de 4000 pesos.

Es importante destacar que para obtener el beneficio es requisito presentar la credencial física o digital de afiliado.

Finalmente, para los empleados de la obra social y su grupo familiar (hasta 4 personas), esposo/a e hijos menores de 10 años, el ingreso y uso del camping es gratuito y la utilización de la pileta tiene un valor de 4000 pesos.