Audiovisual. El Cine Móvil brindará una función al aire libre en Purmamarca

La función será este viernes a las 20 horas en la plaza principal en el marco del Encuentro de Copleros.

El equipo de Cine Móvil inicia su recorrido de funciones por el interior de la provincia con la proyección del cortometraje documental “El fluir del alma” que recorre el 40° Encuentro de Copleros de Purmamarca. Esta actividad se realizará en el marco del 41º Encuentro de Copleros 2026, el tradicional evento cultural que convoca a la comunidad de Purmamarca.

La función tendrá lugar el día viernes 9 a las 20 horas en la plaza principal y contará con presencia del director Simón Baeza y de la productora Canela Álvarez, quienes acompañarán a la comunidad en el estreno de cortometraje.

La proyección será al aire libre y con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar el trabajo que realiza año tras año el equipo de Cine Móvil, perteneciente al INCAA y al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, llevando el cine a distintas localidades del interior de la provincia acercando propuestas audiovisuales a comunidades alejadas de los centros urbanos.

El fluir del alma es un cortometraje documental que recorre el 40º Encuentro de Copleros de Purmamarca a través de las voces y los cantos de quienes mantienen viva la tradición ancestral de la copla.

Entre cajas, erkes y chicha, el corto pone en valor la memoria colectiva, la identidad cultural y el vínculo profundo entre la comunidad y su territorio, entendiendo al canto como una forma de transmisión, resistencia y celebración.