Cambia Jujuy Jujuy Crece impulsa la boleta única y el voto electrónico

El bloque de diputados del Frente Cambia Jujuy Jujuy Crece, presentó dos proyectos de ley que contemplan la implementación del sistema de boleta única y voto electrónico en los procesos electorales de autoridades provinciales y municipales.

Participaron de esta presentación, Santiago Jubert, presidente del bloque oficialista; el diputado Adriano Morone, el vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad; y los legisladores Ramón Neyra, Mario Lobo, Gisel Bravo, María Teresa Agostini, Alejandra Mollón y Luciano Angelini.

Con el modelo de boleta única, se procura contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de Jujuy, por cuanto la iniciativa considera que las actuales boletas partidarias representan un anacronismo, como así también inconvenientes para votantes que en cada elección enfrentan un abanico de múltiples boletas.

Respecto del sistema de Voto Electrónico con Soporte Documental (VESD), reemplazará al modelo de urnas tradicionales por terminales electrónicas, a los fines de identificar con precisión y en idénticas condiciones a todos los partidos políticos y sus candidatos, como quedó evidenciado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Salta, con resultados altamente satisfactorios.

Su aplicación en Jujuy, está prevista para todas las elecciones generales de la provincia, al tiempo que implicará una reducción de costos operativos y rapidez en la publicación de resultados.

Las iniciativas de referencia, buscan seguir cuidando la democracia y la participación en cada elección en forma transparente, enfatizó Jubert.

El foco está puesto en el debate que se dará en las comisiones de Legislación General y Asuntos Institucionales, las cuales abrirán el trabajo parlamentario para la construcción de consenso con los demás partidos políticos y con la sociedad, apuntó Fiad.

Bravo, a su turno, anticipó que se convocará a los actores que tengan algo que aportar y escuchar sus opiniones y recordó la plataforma Participación Ciudadana con la que cuenta la Legislatura, para que la gente haga su contribución.

Morone, a su turno, resaltó que hay que comenzar a dar el correspondiente debate por la modernización de nuestro sistema electoral y puntualizó que sabemos que hay distintos proyectos sobre estos temas, pero los aquí presentados tienen una alta trascendencia institucional.

Es oportuno consignar, que la boleta única ya se aplica en varios países de América Latina y, además, se encuentra legislada en diversas variantes en algunas provincias argentinas, tales como Córdoba y Santa Fe.

La incorporación de tecnologías aplicadas al proceso electoral contribuye al fortalecimiento de la trazabilidad del escrutinio y ampliación de garantías de integridad en todas las etapas de los comicios.