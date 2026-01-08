Experiencia Única. Lanzamiento de Jujuy Global Game Jam 2026

La Dirección de Servicios Basados en el Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, convocó a los interesados en participar.

En Culturarte se llevó a cabo el lanzamiento de Jujuy Global Game Jam 2026, un espacio que invita al mundo del desarrollo, siendo el principal objetivo: crecer, conectar y desafiar con espíritu de vivencia.

Se trata de un acontecimiento que reúne la creatividad, el trabajo en equipo y la pasión por los videojuegos. En esta tercera edición, presenta nuevos desafíos aglutinando más actividades, aliados y experiencias en la especialidad.

En ese sentido, la directora de Servicios Basados en el Conocimiento, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Belén Castro, invitó a todos los apasionados de la provincia a que realicen sus primeros juegos en el marco del evento.

“Jujuy es sede del organismo de juegos que nuclea varios países del mundo”, explicó y destacó la finalidad del evento: “la idea es intercambiar conceptos”.

“La provincia tiene un hermoso ecosistema y hay que aprovecharlo”, manifestó Castro.

Por otro lado, sostuvo que desde Jujuy Global Game Jam se apunta a potenciar las habilidades y a generar nueva sinergia. «Están todos invitados y para mayor información están nuestras redes”, convocó.

El evento tendrá lugar del 26 de enero al 1 de febrero. Mientras que la semana de preparación se realizará del 19 al 23 de enero, con charlas, talleres, mentorías y actividades especiales como el Festival Gamer. El cierre será con un showcase final en la Ciudad de las Artes, donde se presentarán los proyectos desarrollados.

Las personas interesadas deberán crear previamente una cuenta en la página oficial de Global Game Jam y sumarse al Global Game Jam Jujuy. Luego, podrán completar el formulario de preinscripción correspondiente, al que es posible acceder en este link.