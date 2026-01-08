Gestión. El ISJ sancionó a profesionales por cobros indebidos o prestaciones deficientes

La obra social de la provincia de Jujuy refuerza el procedimiento de reclamos e incidencias ante irregularidades en el servicio prestacional.

El procedimiento de reclamos e incidencias encarado desde el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) ante cobros indebidos, prestaciones deficientes o irregularidades en el servicio prestacional por parte de los profesionales médicos viene desarrollándose con buenos resultados para la prosecución de sanciones y apercibimientos a los profesionales médicos que incumplen con las normativas del acuerdo.

Al respecto, la jefa de Asesoría Letrada del ISJ, Iris Rosales, consideró que se lograron optimizar los resultados en beneficio de los afiliados, atento a los incrementos de las consultas médicas y, en ese sentido, mencionó que a la fecha se cuentan con 149 expedientes iniciados por reclamos, tanto de afiliados como por parte del equipo de auditores de la obra social, apostados en las distintas clínicas y sanatorios.

En este sentido, detalló que los procedimientos resultaron con distintas sanciones, entre las cuales se destacan 11 suspensiones con diferentes plazos de 3 a 6 meses, así también se tiene una exclusión definitiva y 8 exoneraciones a los profesionales médicos.

Rosales afirmó que las especialidades implicadas en ese tipo de sanciones son kinesiología, ginecología, psicología, cirugía en general y la exclusión definitiva del padrón fue para un profesional de odontología.

La jefa de Asesoría Letrada de la obra social provincial recordó que se encuentra a disposición de los afiliados en la página web del ISJ el listado de los profesionales que están habilitados para la prestación médica.

Finalmente, indicó que ante cualquier irregularidad, cobro indebido o situación los afiliados de la obra social podrán iniciar el reclamo o incidencia de forma personal en casa central, en las delegaciones del interior o a través de reclamos de la Credencial Digital ISJ.