“Global Game Jam Next” en el Faro de Saber

El Faro de Saber de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se convierte en un punto de encuentro para jóvenes y niños este verano, ofreciendo talleres de videojuegos, robótica, diseño gráfico y alfabetización digital. Con la participación de Ariel Ramos, la iniciativa “Global Game Jam Next” busca formar a las nuevas generaciones en un entorno tecnológico dinámico y colaborativo.

Fernando Baca, director de Gobernanza Digital, comento sobre una serie de actividades para todas las edades durante el verano. “Tenemos actividades para adultos mayores, jóvenes y niños en la colonia”, destacó. Entre las propuestas, se encuentra un enfoque especial en videojuegos, liderado por Ariel Ramos, un referente latinoamericano en el área.

Los talleres incluyen robótica, diseño gráfico y el uso de Canva para crear publicidades. “Estamos esperando a todos los que quieren iniciarse en la tecnología”, agregó Baca. Además, se ofrecerá alfabetización digital, fundamental para conectar a los jóvenes con el mundo contemporáneo.

Ariel Ramos enfatizó la importancia de formar a todos los sectores de la sociedad en un entorno tecnológico que avanza rápidamente. “Con métodos ágiles, los chicos aprenden a trabajar en equipo y a desarrollar proyectos en tiempos mínimos”, explicó.

La “Global Game Jam Next” tiene como lema “colaborar, experimentar, innovar”, y se extenderá por dos meses, abarcando enero y febrero. Ramos compartió su experiencia al acercarse a Baca a través del Intendente Chuni Jorge, tras haber competido en San Pablo. “Los chicos están entusiasmados y preparados para esto”, concluyó, resaltando el éxito del primer encuentro y la necesidad de un enfoque sostenido en el aprendizaje.

Con estas actividades, el Faro de Saber se establece como un referente en la formación tecnológica de las nuevas generaciones en Jujuy.

Nota audiovisual: https://youtu.be/0qicHOKcxO0