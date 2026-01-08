Prevención. Realizaron un ejercicio de evacuación parcial en Volcán

Diversos organismos provinciales y de la localidad participaron de la actividad desplegada por Defensa Civil Jujuy en conjunto con la comunidad.

Se llevó a cabo un ejercicio de evacuación parcial en una de las zonas de Volcán identificadas como de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de evaluar y fortalecer los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, en el marco del trabajo preventivo que se desarrolla en la comunidad.

La actividad permitió coordinar los roles de los actores a nivel municipal, la comunicación con municipios aledaños y la articulación con los organismos provinciales y nacionales que participaron como veedores y evaluadores del proceso.

Del ejercicio participaron el secretario de Gobierno de Volcán, la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil Jujuy y su equipo técnico del área de Planeamiento, la Dirección de Relaciones con la Comunidad, la Dirección de Bomberos de la Policía, la Seccional N° 12 de Volcán, la Policía de la Provincia, Enlace Comunitario, el CAPS Volcán, el Hospital de Maimará, GIRSU Volcán, la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios de Maimará, Gendarmería Nacional, niños de la colonia de vacaciones y vecinos de la comunidad.

Este tipo de acciones refuerzan el trabajo articulado, la prevención y la preparación comunitaria.