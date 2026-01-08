Sadir tomó juramento al nuevo ministro de Minería

El gobernador de Jujuy encabezó el acto de asunción de José Gómez en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó el acto de asunción de José Gómez, ministro de Minería, destacando de esta manera la importancia del sector para el desarrollo económico y rejerarquizando un área productiva estratégica de la provincia.

El mandatario provincial agradeció al nuevo funcionario, José Gómez, por asumir el desafío y valoró su experiencia previa en el área, dentro del Ministerio de Producción.

Asimismo, remarcó que la minería ha crecido significativamente en participación del PBG (Producto Bruto Geográfico), inversión y generación de empleo, especialmente en la región de la Puna.

Sadir también agradeció al ministro de Producción, al jefe de Gabinete, y al gabinete en general por el acompañamiento en esta decisión, reafirmando el compromiso del gobierno con el crecimiento del sector minero y su impacto positivo en el progreso de Jujuy.

En tanto, Gómez, afirmó que el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero.

Resaltó que no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia.

Además, hizo hincapié en los objetivos principales de la gestión a desarrollar: continuar con políticas de transparencia, control y modernización; digitalización de trámites mineros para agilizar procesos; y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones.

El flamante jefe de la cartera minera valoró que con esta decisión política se reafirma que la minería es un sector pujante y estratégico para el desarrollo económico provincial.

Por último, puso de relieve que se mantendrá el diálogo con las comunidades aborígenes con el objetivo de priorizar el trabajo continuo y aunar esfuerzos en el crecimiento de la región donde se asientan las empresas que trabajan en la minería.

Asistieron también al acto que se concretó en el Salón de la Bandera, el vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad; el Presidente de la Corte Suprema, Federico Otaola; miembros del alto tribunal jujeño; el Jefe de Gabinete, Freddy Morales; ministros del Poder Ejecutivo; y familiares del nuevo funcionario.