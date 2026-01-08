Noticias de Jujuy

Tres localidades de la Quebrada lanzan sus temporadas de verano 2026

Las localidades de Humahuaca, Purmamarca y Maimará realizarán este viernes 9 de enero el lanzamiento simultáneo de la temporada turística de verano 2026, en una acción coordinada que busca consolidar a la Quebrada de Humahuaca como un destino integral y articulado.

La presentación se desarrollará a través de tres actos oficiales en paralelo, cada uno con identidad propia pero bajo una estrategia común de promoción regional. El cronograma iniciará a las 11:00 horas en Humahuaca, continuará a las 12:00 en Purmamarca, con la Plaza Sargento Gómez como escenario, y concluirá a las 16:00 en Maimará, en el sector de Belén Ayme.

La iniciativa refleja una visión compartida del desarrollo turístico, entendiendo a la Quebrada como un corredor cultural, paisajístico y económico en el que cada localidad aporta su singularidad. En ese marco, los lanzamientos buscan dar la bienvenida a los primeros visitantes del año y reforzar el posicionamiento del destino de cara a la temporada estival.

Cada presentación incluirá música en vivo, recepción simbólica de turistas, sorteos de experiencias locales y muestras de producción artesanal, con propuestas que representan la identidad cultural y natural de cada comunidad. Humahuaca pondrá en valor su patrimonio histórico y andino; Purmamarca, su geografía emblemática y su impronta visual; y Maimará, sus formaciones paisajísticas características.

Desde la organización destacaron que la acción conjunta apunta a fortalecer el turismo como actividad económica y cultural para la región, promoviendo una oferta diversa y complementaria. Para los visitantes, la propuesta se presenta como una invitación a recorrer la Quebrada más allá de un solo punto, descubriendo la riqueza de sus pueblos, paisajes y tradiciones.

Con este lanzamiento simultáneo, Humahuaca, Purmamarca y Maimará dan inicio formal a la temporada de verano 2026 y refuerzan una estrategia común de promoción turística regional.

