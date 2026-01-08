Turismo. El evento de fotografía más grande del NOA llega a Purmamarca

El ministro de Turismo, Federico Posadas, anunció la organización del Viva Foto Fest en Jujuy en el mes de septiembre.

El ministro de Turismo, Federico Posadas, presentó el mega evento fotográfico del año que se realizará del 24 al 27 de septiembre en Jujuy y lo hizo a través de una conferencia de prensa acompañado por el prestigioso fotógrafo Ossian Lindholm.

El paisaje natural de Purmamarca continúa cosechando éxitos y se posiciona a nivel mundial por sus diferentes características. En ese contexto victorioso, se suma el Viva Foto Fest 2026.

“Hace tiempo que venimos trabajando para que estén en Jujuy y puedan realizar una edición”, comentó al respecto Posadas.

Seguido, se refirió a la magnitud del evento: “es muy convocante, reúne a todos los fotógrafos del país y otros lugares”.

En cuanto a la expectativa por la actividad, dijo que “Purmamarca se vestirá de fiesta”. Y, además, resaltó la labor del fotógrafo, quien “se convertirá en un influencer” y permitirá potenciar la visibilidad de Jujuy como destino.

Finalmente, elogió las cualidades de Purmamarca, siendo unos de los destinos más importantes del país y del mundo.

En tanto que el prestigioso fotógrafo Ossian Lindholm, ingeniero agrónomo y un especialista en naturaleza, detalló los orígenes del evento. “Se inició en Cafayate hace 7 años”, pormenorizó.

Con relación a Purmamarca, sostuvo que “es muy hermosa y tiene muy buena hotelería, gastronomía y música”.

Luego informó que se realizarán diferentes talleres con sus respectivas salidas de campo en diferentes lugares turísticos de la Quebrada.

“Es un gusto estar en Jujuy”, concluyó Lindholm.

Los interesados en participar, pueden visitar el sitio oficial Viva Foto Fest.