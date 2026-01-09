Cultura. Purmamarca se convierte en capital fotográfica: VIVA FOTO FEST llega a la Quebrada

Tras 7 ediciones, el gran evento se realizará por primera vez en Jujuy. El ministro de Turismo y Cultura encabezó el lanzamiento.

Este miércoles, en Casa Silvetti de San Salvador de Jujuy, se realizó el lanzamiento oficial de la octava edición de VIVA FOTO FEST, el festival fotográfico más importante del norte argentino, que por primera vez dejará Cafayate para desarrollarse en Purmamarca, en plena Quebrada de Humahuaca.

El anuncio marca una nueva etapa para el festival, que tras siete ediciones consecutivas en la provincia de Salta amplía su alcance territorial y simbólico, eligiendo a Jujuy como nueva sede con un objetivo claro: posicionar a la Quebrada de Humahuaca como destino fotográfico de referencia a nivel nacional.

El evento se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre de 2026 en La Comarca Hotel, en Purmamarca, y reunirá entre 60 y 80 fotógrafos y fotógrafas de todo el país. Durante tres jornadas intensivas se desarrollarán salidas fotográficas guiadas, charlas magistrales y talleres especializados en paisajes, vida silvestre, astrofotografía, fotoperiodismo, uso de drones, edición digital y fotografía de viajes, con propuestas pensadas para distintos niveles de experiencia.

VIVA FOTO FEST nació en 2018 en Cafayate como una iniciativa orientada a combinar formación técnica, intercambio profesional y experiencia comunitaria. Con el paso de los años, el festival consolidó una comunidad fotográfica federal y se transformó en un espacio de referencia dentro del circuito cultural y turístico del norte argentino.

La elección de Purmamarca como sede no responde solo a un cambio geográfico, sino a un reconocimiento de su potencia visual y simbólica. La calidad de la luz, la riqueza paisajística y la identidad cultural del territorio convierten a la Quebrada en un escenario privilegiado para la producción de imágenes. Cada fotografía producida durante el festival funcionará como una pieza de difusión del patrimonio natural y cultural jujeño, ampliando su visibilidad en redes, medios especializados y circuitos artísticos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web www.vivafotofest.ar, el correo [email protected] y la cuenta de Instagram @viva.fotofest.

Con esta octava edición, VIVA FOTO FEST inicia una etapa de expansión que refuerza el vínculo entre cultura, turismo y producción visual, y consolida a Jujuy como un nuevo polo fotográfico del norte argentino.