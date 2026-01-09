Evento. Anunciaron las actividades del IV Festival de la Olla en Casira

El evento, que fue lanzado en las instalaciones de Culturarte en San Salvador de Jujuy, tendrá lugar el próximo 17 de enero.

La localidad de Casira realizará el próximo sábado 17 de enero la cuarta edición del Festival de la Olla, una propuesta que reúne artesanía en barro, gastronomía regional y música folklórica. El evento forma parte de la Agenda Cultural de la Provincia y de la Agenda de Verano de Jujuy.

El lanzamiento oficial se realizó en San Salvador de Jujuy, en el centro cultural Culturarte, con la participación de Abel Santos, comisionado municipal de Cieneguillas, y Gisela Arias, directora de Cultura de la Provincia.

Durante la presentación, Santos destacó el valor cultural de la actividad y convocó a participar del encuentro:“El Festival de la Olla es una celebración de una tradición que identifica a Casira y a toda la Puna. Invitamos a la comunidad jujeña y a los turistas a conocer el trabajo de nuestros artesanos”.

Por su parte, Arias subrayó la importancia del evento dentro del calendario cultural: “Es una propuesta imperdible, que ya forma parte de la agenda cultural y de verano de la provincia, y que permite visibilizar saberes ancestrales que se sostienen gracias al trabajo comunitario”.

Las actividades comenzarán a las 8:00 de la mañana en Casira. Desde las 10:00, el público podrá recorrer el patio gastronómico, participar de demostraciones de modelado de ollas y conocer de cerca el proceso de elaboración artesanal del barro.

El programa incluye concursos de fabricación y pulido de ollas, exhibiciones de técnicas tradicionales y venta de piezas artesanales. A partir de las 14:00 y hasta las 20:00, se presentarán artistas folklóricos locales y provinciales.

Desde la organización informaron que habrá hospedaje comunitario disponible para quienes deseen permanecer en la localidad.

El Festival de la Olla convoca a jujeños y visitantes a vivir una jornada cultural en Casira y a conocer una de las expresiones artesanales más representativas de la Puna jujeña.