Gestión. En el primer año de implementación, se otorgaron vía WhatsApp más de 150 mil turnos para hospitales públicos

12 unidades hospitalarias de la provincia cuentan con el sistema que permite acceso de manera simple, minimizando gestiones presenciales.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó este viernes que, en el primer año de su implementación en el sistema público, se otorgaron hasta el 31 de diciembre de 2025 un total de 150.866 turnos vía WhatsApp para la atención de la comunidad en diferentes hospitales de la red provincial. El trabajo que lleva adelante el Centro Único de Gestión de Pacientes, junto a la Unidad de Informática y equipos administrativos y de Estadísticas de diferentes instituciones apunta a agilizar tiempos de respuesta para mejorar de manera continua la accesibilidad de la población a los servicios sanitarios, siguiendo también la línea prioritaria del Gobierno Provincial hacia la modernización del Estado.

“Seguimos mejorando las herramientas que permitan resolver de forma fácil las gestiones y los trámites que las familias realizan para acceder a nuestros servicios de salud. En el primer año con este instrumento de uso extendido como WhatsApp logramos dar respuesta de manera más simple a la solicitud de turnos para especialidades médicas y estudios complementarios, observando la reducción significativa de las filas en nuestros hospitales y colaborando también con la situación de cada persona que ya no debe llegar de forma presencial para pedir su turno, no debe trasladarse o pagar un transporte varias veces, por ejemplo”, explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise.

El sistema de turnos a través de mensajería de WhatsApp se afianza en la red sanitaria de la provincia desde fines de noviembre de 2024. La estrategia está disponible en el Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital Snopek de Alto Comedero y en hospitales Paterson de San Pedro; Zabala de Perico; Gallardo de Palpalá; Orías de Libertador; Sequeiros, Pablo Soria y San Roque de la capital jujeña; Nuestra Señora del Carmen de El Carmen, Presbítero Zegada de Fraile Pintado, San Miguel de Yuto y San Isidro Labrador de Monterrico.

• WhatsApp: enviando mensaje escrito al número correspondiente:

. Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

. Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

. Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

. Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

. Hospital Pablo Soria – San Salvador de Jujuy: 388 4042734 lunes a viernes 7 a 11 horas

. Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

. Hospital Zegada – Fraile Pintado: 388 4042794 lunes a viernes 6.30 a 12 horas

. Hospital San Miguel – Yuto: 388 4042794 lunes a viernes 7 a 11.30 horas

. Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: 388 4567025 lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas

. Hospital San Roque – San Salvador de Jujuy: 388 – 4044053 lunes a viernes de 7 a 12 horas

• Call Center: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

• Gestión de Especialidades: a través de personal administrativo del CAPS o puesto de salud donde se recibe atención