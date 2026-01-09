Niños y niñas vivirán una experiencia creativa en la Maratón de Innovación

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Planificación y Ambiente y su Dirección de Innovación, lanza una nueva edición de la Maratón de Innovación destinada a niños y niñas de entre 7 y 12 años. Las actividades comenzarán el lunes 12 de enero, en el Punto Digital “Jorge Cafrune” de Alto Comedero de 10 a 11:30 horas. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a las familias inscribirse con anticipación.

Esta propuesta busca incentivar la creatividad, el aprendizaje lúdico y el uso de tecnologías desde temprana edad, en un espacio pensado para la recreación y la formación. Durante las jornadas, los participantes podrán disfrutar de actividades como creación de animaciones con Stop Motion, proyecciones de películas infantiles, juegos interactivos con Xbox y otras dinámicas recreativas especialmente diseñadas para estimular la imaginación.

El programa se desarrollará en el Punto Digital "Jorge Cafrune", ubicado en la esquina de Av. Snopek y Pampa Blanca del B° Alto Comedero.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la educación digital y el acceso equitativo a herramientas tecnológicas, creando espacios de innovación accesibles para todos los sectores de la comunidad.