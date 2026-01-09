Producción. Inició el acopio de la campaña 2025–2026 de tabaco en Jujuy

Por primera vez en la historia, la totalidad del tabaco jujeño trazable será acopiado y procesado en la Cooperativa de Tabacaleros.

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy vivió una jornada histórica con el inicio formal del acopio de la campaña 2025–2026, en un acto que reunió a productores, trabajadores, autoridades provinciales y representantes de las principales firmas compradoras del mercado nacional e internacional.

Por primera vez desde su creación, la totalidad del tabaco jujeño trazable será acopiado y procesado en las instalaciones de la Cooperativa, marcando un salto cualitativo en términos logísticos, técnicos, comerciales e institucionales para el sector.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, y contó con la presencia de autoridades de Alliance One, Massalin Particulares, representantes de la Corporación Nacional de Tabaco de China, de Premium Tobacco International, dirigentes del sector, intendentes, legisladores provinciales y referentes de la comunidad tabacalera.

Durante su intervención, el ministro Abud destacó la relevancia estratégica de este avance para la economía provincial. “Por primera vez, todo el tabaco trazable de Jujuy se acopia y procesa en la Cooperativa, trabajando de manera articulada con empresas como Massalin Particulares y Alliance One. Esto fortalece la cadena de valor, mejora la competitividad y consolida el rol de la Cooperativa como eje central del sector”, afirmó. Asimismo, valoró el esfuerzo del personal y del equipo gerencial, remarcando que esta nueva etapa implica duplicar tareas y responsabilidades, y agradeció el acompañamiento financiero del Gobierno provincial para sostener al sector en un contexto complejo.

Abud también subrayó la importancia de la unidad entre las instituciones del sector, destacando el trabajo conjunto con la Cámara de Tabaco, como una condición clave para sostener la relevancia económica y social de la actividad tabacalera en Jujuy.

Por su parte, el vicepresidente de la Cooperativa, Agustín Carrera, resaltó el carácter histórico del momento. “Es un día muy importante porque se cumple un sueño largamente anhelado. Mi abuelo decía que todo el tabaco debería comprarse en la Cooperativa, y hoy eso empieza a hacerse realidad. Estas instalaciones son de las mejores del país y están muy bien posicionadas a nivel sudamericano. Que todo el tabaco jujeño se acopie acá es un logro histórico”, expresó.

Carrera indicó que las expectativas de volumen son similares a las de la campaña anterior, con posibilidades de crecimiento, y puso en valor la trazabilidad del tabaco jujeño, que en muchos casos permite identificar el producto hasta el lote de origen. “El 90% del tabaco Virginia se exporta, y contar con un sistema integral que cumple normas internacionales nos da una ventaja competitiva enorme”, señaló. En un mensaje dirigido a los productores, agregó: “Soy productor de tercera generación y sé que el contexto es difícil, pero tenemos que seguir trabajando unidos para bajar costos, ser más eficientes y encontrar soluciones”.

Este nuevo esquema de acopio consolida a la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy como un actor central en la cadena productiva, fortaleciendo la trazabilidad, la calidad y la proyección internacional del tabaco jujeño, con impacto directo en el sustento de cientos de familias productoras de la provincia.

Acompañaron el acto autoridades de Alliance One; Massalin Particulares; representantes de la Corporación Nacional de Tabaco de China, de Premium Tobacco International, de la Cámara de Tabaco; el intendente de El Carmen, Victo Hugo González; la diputada provincial, Patricia Ríos; la directora de Desarrollo Agrícola y Forestal, María Emilia Deiana, y la comunidad tabacalera en su conjunto.