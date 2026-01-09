Verano saludable. Salud refuerza las jornadas de descacharrado para prevenir el dengue en Jujuy

La temporada de verano reúne las condiciones ideales para la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Evitar que se reproduzca, reduce la probabilidad de casos.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que en plena temporada de verano se debe reforzar el descacharrado, hábito fundamental para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito que transmite la infección del dengue y que habita y se reproduce en el ámbito hogareño tanto en ambientes interiores como en espacios cercanos, es decir, patios, techos, jardines, galerías o terrenos.

Este insecto que adapta su ciclo de vida a la dinámica de las personas, utiliza cualquier recipiente rígido que pueda contener agua para poner sus huevos, los que luego serán larvas y en pocos días nuevos insectos con capacidad de picar y transmitir dengue en nuestro propio entorno, ciclo que se acelera con las actuales condiciones, es decir, lluvias, humedad y altas temperaturas.

En el marco de la Campaña Provincial contra el Dengue para la presente temporada, los equipos de Salud continúan con las jornadas programadas de descacharrado en las cuales el compromiso de la comunidad es determinante. El trabajo que coordina Atención Primaria de la Salud (APS) requiere especialmente del acompañamiento de vecinas y vecinas, colaborando con los agentes de salud en el descarte correcto de recipientes rígidos que pueden acumular agua. El trabajo integral incluye también la ubicación de ovitrampas en domicilios y el correspondiente monitoreo de los lugares donde más se desarrollan los huevos de los mosquitos.

El trabajo de descacharrado se realiza en cada jornada desde las 8.30 horas y se suspende por lluvias. En la semana se cumplirá en la capital jujeña de acuerdo a la siguiente programación:

• Lunes 12/01: Zona CAPS El Chingo

• Martes 13/01: Zona CAPS Castañeda

• Miércoles 14/01: Zona Nodo Victoria Cruz

• Jueves 15/01: Zona CAPS FONAVI

• Viernes 16/01: Zona CIC Copacabana

• Eliminá todos los criaderos del mosquito Aedes Aegypti que habita y se reproduce en el ámbito hogareño

• Realizá descacharrado todos los días para descartar recipientes en desuso que puedan acumular agua donde el mosquito puede poner sus huevos: latas, botellas, neumáticos, juguetes, chapas, piletines, tanques

• Girá los objetos que se encuentran a la intemperie y que puedan acumular agua cuando llueve como baldes, palanganas, tambores, botellas

• Cambiá todos los días el agua de bebederos de animales y reemplazá el agua de floreros por arena húmeda

• Limpiá colectores de desagües de aire acondicionado, canaletas y techos y tapá los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua

• Desmalezá terrenos, jardines y patios

• Usá siempre repelentes siguiendo indicaciones del envase

• Utilizá ropa clara que cubra los brazos y las piernas, en especial en actividades laborales o recreativas al aire libre

• Colocá mosquiteros en puertas y ventanas y protegé cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras

• Cuando sea posible, usá ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones

• Utilizá repelentes ambientales como tabletas y espirales

• Fiebre de 39.5 grados o más

• Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

• Náuseas y/o vómitos, diarrea, dolor abdominal

• Cansancio intenso

• Aparición de manchas en la piel

• Picazón y/o sangrado de nariz y encías

• Lo más importante: no te automediques

• Concurrí al CAPS, Nodo u hospital más próximo a tu domicilio

• Consultá desde tu dispositivo con Internet en http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a viernes de 8 a 16 horas