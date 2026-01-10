Avanza la instalación de una nueva pasarela peatonal en Parque Xibi Xibi

Tal como fue anunciado, se procedió al corte total de la circulación vehicular sobre Puente Gorriti con motivo del montaje de la segunda pasarela peatonal que unirá las márgenes del Río Xibi Xibi generando una mayor conectividad y funcionalidad del pulmón verde de nuestra ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, se refirió al operativo dispuesto a tal fin, “estamos trabajando desde horas muy tempranas con buen clima; necesitábamos hacer el traslado de todas las estructuras de la pasarela, desde un importante establecimiento metalúrgico de la ciudad de Palpalá hasta el Puente Gorriti de nuestra ciudad, hacia donde se está realizando este montaje”, y describió, “fue un operativo muy importante ya que implicaba el traslado de camiones, estructuras, grúas y máquinas que nos llevó a realizar el corte de circulación en Puente Gorriti que se extenderá durante el día hasta la finalización de las tareas”.

En referencia a la nueva pasarela, Marenco sostuvo, “es la segunda pasarela que se está montando, en respuesta a un pedido de toda la gente de generar conectividad entre las caminerías y bicisendas de ambas márgenes del río -que dan sobre avenidas Yrigoyen, 19 de Abril y Martiarena-, dando cumplimiento al plan de actualización refuncionalización permanente del Parque Xibi Xibi; no solamente nos dedicamos a mantener las caminerías, vegetación y decoración paisajística del parque lineal sino que en los últimos dos años llevamos plantadas más de 800 especies arbóreas -hay una gran cantidad de especies florales dentro del parque-“.

En este sentido, aseguró, “nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos compete, que son las tres terrazas del parque, mientras que el personal de Recursos Hídricos realiza un trabajo muy importante dentro del lecho del río, trabajo que se prolongará en el tiempo y que es un poquito más lento habida cuenta de la gran cantidad de lluvias que se vienen dando, lo que se traduce en aumento en el caudal, arrastre de áridos, ramas, etc, propio de la temporada”.

ILUMINACIÓN MEJORADA

El secretario Marenco anunció que, paralelamente, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy está trabajando en la iluminación del parque lineal, “ya hemos hecho el reemplazo de más de 250 reflectores LED que iluminan la periferia del parque; también estamos trabajando fuertemente en la iluminación ornamental que en breve va a quedar encendida, los 365 días del año, para el disfrute de todos los vecinos de nuestra ciudad y de los turistas que nos visitan, ya que se trata de uno de los puntos de ingreso más importantes de San Salvador de Jujuy”.

Por último, el funcionario instó a los vecinos a que colaboren en el cuidado del Parque Xibi Xibi, “los juegos y los equipamientos urbanos no se rompen solos sino que los rompen personas que no tienen cariño por nuestra ciudad ni tienen respeto por el resto de las personas que hacen buen uso; evidentemente tenemos que estar haciendo mantenimiento día tras día y por ahí, para algunos, resultará más fácil criticar lo que está dañado cuando en realidad hay que criticar a quienes dañan y no cuidan semejante obra valorada por la gran mayoría de los jujeños y reconocida a nivel nacional e internacional”.