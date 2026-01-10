Gestión. Volcán: un pueblo fortalecido tras 9 años de unión y superación

A 9 años del alud que golpeó a Volcán, Jujuy pone en valor el trabajo conjunto de pueblo y gobierno, que sigue mostrando un horizonte de crecimiento y futuro.

El 10 de enero de 2017 Jujuy inició un camino de aprendizaje, trabajo y visión conjunta entre pueblo y gobierno que resultó en la reconstrucción de todo el pueblo, que aquel día fue casi arrasado por el alud. Hoy, Volcán es un pueblo con arraigo y crecimiento.

Poco más de dos años después de ese enero, en 2019, Jujuy ya había reconstruido todo lo afectado en el pueblo viviendas, negocios, calles, plazas, etc., y configurado las condiciones más óptimas para la mitigación de riesgo hídrico con la mayor obra hídrica de la historia de Volcán (y el control de fondo anual desde entonces).

Y había crecido: un nuevo barrio, nuevo parque lineal (testimonio de la magnitud del alud: está construido sobre 2 metros de sedimentos depositados por el alud), nuevo puesto de SALUD y SAME, un NIDO, nuevas redes y servicios de agua, cloacas y luz, nuevos pavimentos, adoquinados, alumbrado, histórica conformación de plano y catastro del pueblo, regularización dominial y mucho más, además del continuo acompañamiento con políticas de desarrollo humano, salud y seguridad.

Más de 100 obras fueron ejecutadas para recuperar y modernizar la infraestructura de Volcán, y una inversión histórica en políticas de acompañamiento en la emergencia y durante el proceso de reconstrucción. Este recorrido no implicó sólo la recuperación física, sino también el fortalecimiento del tejido social y de una visión conjunta entre el pueblo afectado y el Gobierno de Jujuy, representando a toda la ciudadanía jujeña. Fue un esfuerzo de todo el pueblo jujeño, y trascendental para la calidad de vida, el arraigo y el desarrollo de uno de nuestros pueblos.

Hoy, Volcán crece en trabajo y encuentro: es, además, uno de los puntos vitales del Tren Solar de la Quebrada, entre tantas otras condiciones con las que hoy los pobladores construyen presente y futuro de Jujuy.

La Provincia de Jujuy honra ese camino con respeto y para la memoria colectiva, por las víctimas, por quienes sufrieron el impacto y la emergencia y por quienes estuvieron allí días, semanas y meses trabajando desde el Estado provincial por el bien común de ese pueblo, que es de todos los jujeños.