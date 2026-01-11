Gestión. Energía eléctrica: Jujuy seguirá acompañando a los más de 58 mil jujeños con tarifa social

Jujuy mantiene la tarifa social provincial a la energía eléctrica, propiciando el acceso al servicio esencial aún la incidencia de regulaciones nacionales.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Energía, reitera la vigencia de la tarifa social provincial de energía eléctrica, convoca a la ciudadanía que lo requiera a empadronarse e informa que las resoluciones nacionales inciden sobre gran y la mayor parte de la tarifa eléctrica, por lo que insta a poner en valor la eficiencia energética en el consumo.

La base de la tarifa eléctrica en Jujuy se configura a partir de una fórmula polinómica: costo de generación y costo de transporte -regulados por el gobierno nacional- y cargo de uso de red, que regula la Provincia mediante la Superintendencia de Servicios Públicos (SuSePu).

Además, todos los usuarios que reciben el servicio del sistema interconectado nacional contribuyen solidariamente a la región de la Puna, que no se encuentra conectada; este aporte se realiza mediante el cargo denominado FOPEJ.

Recientemente, el Gobierno nacional anunció la posibilidad de reducir subsidios; sin embargo, la Provincia sostendrá su tarifa social provincial, que actualmente beneficia a más de 58 mil jujeños.

Esta tarifa social cubre a los hogares que consumen menos de 300 kWh pagar un 25% menos en el cargo de uso de red, considerando que el consumo promedio de un hogar en Jujuy es de 210 kWh.

Asimismo, la tarifa social provincial cubre en su totalidad el costo de la energía para personas electrodependientes, garantizando su derecho a un suministro eléctrico seguro y accesible.

Desde 2019, el Gobierno de Jujuy acompaña a la ciudadanía y a poblaciones específicas con condiciones socioeconómicas adversas a través de esta tarifa social y continuará haciéndolo. Además, trabaja constantemente y en diferentes dimensiones socioeducativas y políticas en construir conciencia y prácticas de eficiencia energética como un valor social, contribuyendo al presente y fomentando un crecimiento sostenible.

Las personas interesadas en acceder a la tarifa social pueden inscribirse a requerimiento. El formulario que responde a la resolución de SuSePu está disponible aquí.