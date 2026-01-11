Prevención. Virus sincicial respiratorio: comienza la vacunación exclusiva para embarazadas

Desde el 12 de enero la aplicación de la dosis contra infecciones respiratorias agudas se realizará en todos los vacunatorios de Jujuy.

El Ministerio de Salud informa a la comunidad que este lunes 12 de enero de 2026 inicia la campaña de vacunación frente al virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación.

La vacunación, incorporada al Calendario Nacional en 2023, es obligatoria y gratuita; se realiza en todos los vacunatorios de la provincia, no requiere orden médica y está indicada para embarazadas con seguimiento tanto en el sistema público como en el sector privado.

El objetivo es proteger tanto a la persona gestante como a las personas recién nacidas desde el primer día de vida, garantizando un mayor tiempo de cobertura para prevenir y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal venidera.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) en menores de un año y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Provoca aproximadamente un tercio de los fallecimientos durante el primer año de vida, porcentaje que puede alcanzar hasta el 97 % en países en vías de desarrollo.

En línea con las disposiciones de la cartera sanitaria nacional, basadas en datos epidemiológicos, y con el plan de salud provincial, que prioriza el fortalecimiento de la prevención de enfermedades para mejorar la calidad de vida de la población, en 2025 la provincia alcanzó una cobertura del 90 % de la población objetivo de esta campaña. Esto significa que casi la totalidad de las personas recién nacidas contó con protección adecuada desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida.

Este logro permitió, además, optimizar los recursos del sistema sanitario, al reducir las internaciones, las terapias intensivas pediátricas y las atenciones ambulatorias y en guardias.

Importante: vacunas indicadas durante el embarazo