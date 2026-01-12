Consultas y trámites . El Registro Civil garantiza atención eficiente durante el período estival y lanza un asistente virtual con IA

En el marco del receso administrativo y ante la proximidad del ciclo lectivo 2026, se implementó un esquema especial de atención en el interior, al tiempo que se prevé la aplicación de un chatbot para agilizar consultas.

El director del Registro Civil de la Provincia, Octavio Rivas, brindó detalles sobre el funcionamiento del organismo durante el período estival. Con el foco puesto en la alta demanda de documentos por viajes de vacaciones y la futura inscripción escolar, el funcionario destacó la estabilidad de las tarifas y la modernización de los sistemas de consulta.

Rivas explicó que la atención está garantizada mediante un modelo de «oficinas cabeceras».

En la zona del Ramal, las oficinas de Vinalito y El Talar reprogramaron su atención al público por licencia del personal, por lo tanto los servicios se centralizaron en Libertador General San Martín. En el caso de Valle Grande y San Francisco, la cabecera es transitoriamente Calilegua.

En tanto en la zona Puna, localidades como Cieneguilla y Santa Catalina tienen como referente la oficina de La Quiaca.

Asimismo, el director aclaró que el replanteo de atención en el interior contempla un “esquema alternado para asegurar que siempre haya una dependencia activa en la jurisdicción cercana al interesado”.

A fin de evitar traslados innecesarios, Rivas resaltó el uso de la página oficial del Registro Civil, portal a través del cual se puede gestionar en menos de 24 horas partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros servicios.

En lo que respecta al costo de dicho trámite, remarcó que “se decidió mantener las tasas con mínimos cambios para 2026” y apuntó que “la partida pasó de $3.500 a $4.000, valor que se mantendrá durante todo el año”.

Consideró oportuno indicar, que “el documento digital puede imprimirse ilimitadamente durante tres meses”, con el consecuente ahorro económico y de tiempo para el solicitante.

Destacó también, el uso de la app TuJujuy con la que se pueden gestionar servicios del Registro Civil desde el menú de “Trámites Favoritos”. “Desde allí, se pueden solicitar turnos para documentos, pasaportes y nacimientos o tramitar partidas web de manera ágil”, señaló.

Respecto del tiempo de espera para recibir documentación gestionada a nivel nacional, dijo que “el DNI y pasaporte común llevan un trámite de más de 50 días”.

Ante esta situación, recomendó que quienes tengan viajes urgentes opten por el trámite Exprés, que se resuelve en 7 días.

Para aquella documentación que supere los 50 días de espera, instó a los solicitantes acercarse a la oficina central para elevar el reclamo formal a Nación.

A partir de este jueves, el Registro Civil sumará una herramienta: un asistente virtual con IA.

Con este chatbot, los ciudadanos podrán consultar:

Esta herramienta se suma a la aplicación TuJujuy, donde ya se pueden obtener turnos para nacimientos y documentación, buscando que el vecino “venga una sola vez con toda la documentación correcta y no pierda tiempo”, concluyó Rivas.