Continúa la campaña “Un Plástico por un Ecoposte”

La Dirección de Economía Circular continuará durante el año 2026 la campaña que busca recolectar plásticos para luego intercambiarlos por postes que serán utilizados en el cerramiento de la ampliación del Parque Botánico Municipal ubicado en el barrio Los Perales.

Sobre este tema el director de Economía Circular, Marcelo Molina, explicó que esta campaña comenzó a mediados del año 2024 que consiste en el cambio de botellas plásticas por ecopostes, “esta campaña tuvo lugar en diferentes puntos de la ciudad en distintos eventos, hemos conseguido hasta el momento 110 postes para hacer el cerramiento de la ampliación del Parque Botánico. Además, estamos trabajando para continuar durante el año 2026 con la educación con respecto a este material”.

Continuando, Molina, agradeció a todas las personas e instituciones por la colaboración y el compromiso con el municipio y destacó que continuarán con el trabajo en el 2026, “esperamos continuar con esta campaña y recolectar más botellas de plástico o cualquier otro tipo de plásticos para llegar al objetivo de 300 postes que nos hace falta para todo el cerramiento. Invitamos a toda la ciudadanía e instituciones como escuelas y CPVs y esperamos estar presentes en espectáculos masivos y eco encuentros” concluyó.

Por su parte, la Directora General de Ambiente, Silvina González Diez, destacó la continuidad de esta campaña con el objetivo de concluir el cerramiento de la ampliación de Parque Botánico ubicado en el barrio Los Perales, “mediante este cerramiento buscamos proteger la bio diversidad y seguir trabajando en la recuperación del eco sistema. Quiero agradecer al personal municipal y a todos los que nos colaboran y se comprometen con este trabajo y esperamos seguir durante el 2026”.

Todos los interesados en participar pueden acercarse al parque Botánico ubicado en el barrio Los Perales, a la Secretaría de Planificación y Ambiente ubicada en Colectora Ejército del Norte N° 1545 o en el punto de acopio en av. Párroco Marshke esquina Los Andes.

Nota audiovisual:https://youtu.be/7Xj2DjK4G5Q