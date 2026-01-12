Cultura. Arte, trayectoria y proceso creativo: conversatorio gratuito de Juan Carlos Entrocassi

Tendrá lugar este jueves 15 en Culturarte, en el marco de la muestra «Caminantes y Caravaneros de la Montaña».

Este jueves, en el marco de la muestra «Caminantes y Caravaneros de la Montaña», Juan Carlos Entrocassi abre un conversatorio para hablar sobre gestión, producción y la verdadera trama que sostiene su obra.

Una oportunidad de escuchar al artista reflexionar sobre lo que lo guía: ¿Cómo se construye una trayectoria artística? ¿Qué decisiones y aprendizajes moldean el camino de un creador?

El conversatorio es un espacio para quienes trabajan con arte, buscan comprender procesos creativos o simplemente desean conocer la voz directa de un artista consolidado. Entrocassi hablará sobre cómo gestiona sus proyectos, cómo produce, cuál es el sentido que lo mueve desde el inicio de su carrera. Es el preámbulo perfecto para el laboratorio del miércoles 21, una conversación que da contexto al acto de crear.

Una invitación a conectar con la reflexión auténtica sobre arte y trayectoria.