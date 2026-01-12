Cultura. Con apoyo provincial, Rinconada lanzó las Olimpiadas Veraniegas «Amistad de Oro»

En una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Cultura de la Provincia, José Bárcena, se presentaron los detalles del evento que reunirá a las comunidades de la Puna del 17 al 25 de enero.

En las instalaciones del centro cultural Culturarte, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de las Olimpiadas Veraniegas «Amistad de Oro», que tendrán lugar en la localidad de Rinconada. La presentación estuvo encabezada por el secretario de Cultura de Jujuy, José Bárcena, junto a autoridades de la Comisión Municipal de Rinconada, destacando el valor cultural y deportivo de este encuentro para el norte jujeño.

Las olimpiadas, organizadas por el joven Martín Bautista con el apoyo de la Comisión Municipal, darán inicio formal este sábado 17 de enero a las 9:00 horas.

El vocal de la Comisión Municipal de Rinconada, Gustavo Méndez, brindó detalles sobre la magnitud del evento: «Este torneo crea lo que llamamos la ‘Amistad de Oro’, una oportunidad para promover la salud y la integración en la Puna». Según explicó, se espera la participación de entre 150 y 200 personas durante la semana, cifra que aumenta considerablemente los fines de semana con la llegada de las 8 comunidades del departamento y residentes locales.

El programa deportivo incluye disciplinas tradicionales y populares como fútbol, fulbito, vóley y la tabeada, garantizando una agenda cargada de actividades para vecinos y visitantes.

La realización de estas olimpiadas representa un importante alivio económico para la zona. Méndez subrayó que el flujo de gente «mueve el mercado comercial y beneficia a los emprendedores locales».

Asimismo, el lanzamiento institucional busca captar la atención de los turistas que recorren la provincia durante enero. Rinconada ofrece como gran atractivo la proximidad a la Laguna de los Pozuelos, el espejo de agua más importante de la región, convirtiendo al departamento en un destino ideal para combinar deporte y naturaleza.