Cultura. El Instituto de Artes Audiovisuales brindará una Masterclass de Contenidos Digitales

La actividad es gratuita y estará a cargo del filmmaker Gastón Luna, el martes 13 a las 16 horas en el Teatro Mitre.
En el marco del programa de Contenidos Digitales impulsado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Dirección de Fomento y Promoción, se llevará a cabo una masterclass gratuita a cargo del filmmaker y realizador audiovisual Gastón Luna.
La actividad se desarrollará el día martes 13 de enero a las 16hs. en el Teatro Mitre, con entrada gratuita y sin inscripción previa, por orden de llegada hasta completar la sala.
Gastón Luna es un cineasta y narrador visual argentino con más de una década de experiencia creando contenido cinematográfico en más de 40 países. Su obra fusiona a la perfección el estilo comercial con la narrativa documental, dando vida a historias poderosas en ambientes dinámicos y desafiantes. Comenzó su carrera produciendo videos de viaje y contenido de marca para destinos y marcas de lujo, trabajando con clientes como BO, Jeep, DJI e intercontinental Hotels. A medida que su pasión por contar historias evolucionó, cambió hacia la educación, decidido a ayudar a la nueva generación de creadores a crecer con intención, habilidad y autenticidad. Desde 2021 ha reunido a más de 80 participantes cada año y su sede actual está en Islandia, donde Gastón lidera rodajes en climas hostiles, desafíos extremos, y comparte sus propias reflexiones. Cabe destacar que en 2023 realizó un documental en Jujuy “El desentierro del Diablo”, que ganó como «Mejor Video Documental» en el Festival Wonder France.
