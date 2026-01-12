La Federación de Centros de Estudiantes realizó el cambio de gestión en la Legislatura

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se llevó a cabo el acto de cambio de gestión de la Federación de Centros de Estudiantes de Jujuy (Fe.C.E.N.S.), correspondiente al período 2026, en un evento que reafirma el compromiso con la participación juvenil y el fortalecimiento de la vida democrática.

En este contexto, la actividad contó con la presencia de los diputados provinciales Adriano Morone y Agustina Guzmán, quienes acompañaron institucionalmente la ceremonia. En este marco, la joven Luz Ariadna Álvarez asumió como nueva presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de Jujuy, sucediendo en el cargo a Eliana Lucía Ramos, junto a su equipo de trabajo.

Asimismo, durante el acto se destacó el valor simbólico de que la asunción se realice en la Casa de la Democracia, espacio que, a través de iniciativas como Legislatura Joven, promueve la participación ciudadana de adolescentes y jóvenes de toda la provincia.

En relación a la importancia del acto, el diputado Adriano Morone valoró la jornada y el compromiso asumido por los estudiantes: Hoy es un día muy importante para toda la institución. Este es un paso fundamental para seguir fortaleciendo la organización, el diálogo y la defensa de derechos. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad, compromiso y unidad, que es lo que más necesitamos.

Del mismo modo, el legislador destacó el acompañamiento institucional como una herramienta clave para el crecimiento y consolidación de estos espacios de representación estudiantil.

Por su parte, la diputada Agustina Guzmán, impulsora del programa Legislatura Joven, expresó: Estamos muy contentos de que, una vez más, la Federación de Centros de Estudiantes haya elegido la Legislatura para realizar la asunción de autoridades. Es muy simbólico que este acto tenga lugar en la Casa de la Democracia.

En la misma línea, la legisladora felicitó a las nuevas autoridades y reafirmó el acompañamiento del Poder Legislativo: Desde la Legislatura tenemos las puertas abiertas para acompañar las propuestas y el trabajo que quieran desarrollar. Queremos que cada vez más estudiantes jujeños participen y se involucren en este espacio de fortalecimiento democrático.

Finalmente, la flamante presidenta de la Fe.C.E.N.S., Luz Ariadna Álvarez, expresó su emoción al asumir el cargo: Asumo con muchos nervios, pero también con mucho compromiso y orgullo, porque representar a los estudiantes es representar sus voces, sus sueños y su bienestar.

A su vez, Álvarez señaló que uno de los principales objetivos de su gestión será recorrer las instituciones educativas y trabajar para que todas las escuelas cuenten con centros de estudiantes, promoviendo la participación activa: Invito a todos los estudiantes a que se animen a participar, que no tengan miedo y que se involucren en la construcción de ciudadanía y en la defensa de la educación.