Prevención de violencia de género en Jujuy: el Gobierno acompaña las jornadas veraniegas

Dio inicio en Santa Catalina la agenda de jornadas veraniegas con actividades deportivas y recreativas para la prevención de la violencia de género.

En el marco de un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes y el Consejo Provincial de Mujeres, el Gobierno de Jujuy acompañó el inicio de las 45° Jornadas Veraniegas Sol y Luna en la localidad de Santa Catalina.

Se realizó el acto inaugural en la Plaza Central junto al Comisionado Municipal Diego Solís, autoridades de las Jornadas y vecinas y vecinos de la comunidad.

Durante el encuentro, Ester Farfán de Morales, vecina de 95 años, destacó el significado simbólico del Sol, en representación de las juventudes, y la Luna, como expresión de las personas adultas mayores, resaltando a las Jornadas como un espacio de encuentro intergeneracional que fortalece la unión comunitaria y pone en valor las tradiciones locales.

En ese marco, el Comisionado Municipal agradeció la presencia del Gobierno de la Provincia y el acompañamiento permanente del Gobernador y del Jefe de Gabinete. Asimismo, participaron del acto autoridades provinciales de la Secretaría de Deportes y del Consejo Provincial de Mujeres, entre ellas Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer; Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos; y Darío Julián y Diego Fernández, integrantes del equipo técnico del Consejo Provincial de Mujeres.

La jornada continuó con diversas actividades deportivas y recreativas, dando inicio a una agenda que se desarrollará durante ocho noches y siete días con la participación de toda la comunidad.

Es importante destacar que estas actividades también se desarrollan como parte del programa “Club Atlético Trátame Bien” iniciativa impulsada entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la Secretaría de Deportes de la Provincia.

Tiene como objetivo combatir todo tipo de violencia en el ámbito deportivo cualquiera sea la práctica o disciplina a través de la realización de charlas y talleres de promoción de derechos y prevención de la violencia por motivos de género. Además el programa contempla la construcción de protocolos de actuación específicos y campañas de comunicación y sensibilización para construir espacios seguros, libres de violencia y discriminación.