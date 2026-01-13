CAFAJu. Protección de la fauna silvestre en Jujuy: asistieron a un zorro colorado herido

A través de un operativo de rescate de fauna silvestre, se logró asistir a un zorro colorado herido tras un atropellamiento en Abra Pampa.

El rescate de fauna silvestre llevado adelante por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy permitió salvar la vida de una hembra adulta de zorro colorado (Lycalopex culpaeus), que fue atropellada en inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, en la zona de Abra Pampa, y recibió atención veterinaria especializada.

Tras recibir el aviso emitido por la Intendencia del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, se coordinó un operativo que permitió el rescate y traslado seguro del ejemplar.

Una vez bajo cuidado veterinario, se realizaron estudios radiográficos que confirmaron una fractura de olécranon (codo), lesión que impedía el desplazamiento normal del animal y requería una intervención quirúrgica. La cirugía, que consistió en la colocación de un pin con banda de tensión, fue exitosa y permitirá preservar la funcionalidad de la extremidad.

Actualmente, el ejemplar permanece en el área de aislamiento del CAFAJU, donde recibe tratamiento farmacológico y monitoreo permanente. Finalizada la rehabilitación, se evaluará su liberación en el hábitat natural.

El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) depende de la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible y tiene entre sus funciones la atención, rehabilitación y reinserción de ejemplares de fauna silvestre.

Desde el Ministerio se recuerda a la comunidad la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades ante el hallazgo de fauna silvestre herida, contribuyendo así al cuidado y conservación de la biodiversidad jujeña.

