Carnaval 2026: comenzará la inscripción para vendedores de la economía popular

La Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy iniciará mañana, miércoles 14 de enero, el proceso de inscripción para vendedores de la economía popular que deseen obtener permisos eventuales para participar del Carnaval 2026 en la ciudad.

La atención se realizará en el horario de 8 a 13 horas en las oficinas del organismo, ubicadas en la intersección de las calles Iguazú y Dorrego (ex Terminal de Ómnibus).

Los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación:

Certificado de Negatividad (en caso de registrar aportes o percibir alguna prestación, deberán presentar recibo o comprobante).

Libre infracción municipal, en original y con ticket de pago.

Certificado de Residencia y Convivencia, donde conste domicilio dentro del ejido municipal de San Salvador de Jujuy, coincidente con el empadronamiento y libre infracción.

Carnet sanitario y de manipulación de alimentos, vigente (se aceptará hasta un mes posterior al evento).

Desde el área se informó que se otorgarán 20 turnos diarios para la atención de vendedores que cuenten con la documentación actualizada y el canon 2025, destinado a quienes realicen comercialización eventual y, a su vez, posean un puesto fijo o transitorio.

Asimismo, se confirmó que se autorizará la venta de productos del rubro gastronómico y artículos vinculados al Carnaval, tales como gorros, nieve, talco, antiparras y máscaras, entre otros.

Desde el municipio señalaron que, “se controlará que cada comerciante de la economía popular sea residente de San Salvador de Jujuy, tal como lo establece la ordenanza municipal”, y advirtieron que “no se otorgarán permisos en el lugar, teniendo en cuenta que existe un cupo determinado. Una vez cubierto, no se habilitarán permisos adicionales, y todos deberán encontrarse actualizados a la fecha”.

Cronograma de corsos

Los corsos capitalinos comenzarán a partir de las 18 horas en avenida General Savio los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, y continuarán en avenida Forestal, en barrio Alto Comedero, el sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El calendario de carnestolendas se iniciará el 22 de enero con los tradicionales Jueves de Padrinos, seguido por:

Jueves de Ahijados: 29 de enero

29 de enero Jueves de Compadres: 5 de febrero

5 de febrero Jueves de Comadres: 12 de febrero

Estos encuentros previos generan expectativa y permiten que distintos sectores de la comunidad protagonizen sus propias celebraciones antes de los eventos centrales.

Los festejos principales estarán marcados por el Carnaval de Los Tekis (13, 14, 15 y 16 de febrero) y el Carnaval Grande (14, 15 y 16 de febrero), junto al Martes de Chaya (17 de febrero), jornada de especial significado en la cosmovisión andina.

Posteriormente se desarrollarán el Carnaval Chico (21 de febrero), el Carnaval de Flores (28 de febrero) y, para cerrar el ciclo festivo, el Carnaval de Remache el 7 de marzo.

