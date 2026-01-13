Cultura. Diana Baroni regresa a Jujuy con una propuesta artística integral en enero de 2026

La flautista, cantante y compositora argentina desarrollará una intensa agenda artística que incluye formación, creación y presentaciones en vivo.

Diana Baroni, destacada flautista, cantante y compositora argentina residente en Europa, llegará a Jujuy en enero de 2026 para desarrollar una intensa agenda artística que incluye formación, creación y presentaciones en vivo, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.

La visita de Baroni contempla tres actividades centrales. El viernes 16 de enero se realizará una Masterclass con ensayo abierto al público en la Sala Galán del Teatro Mitre, destinada a músicos, docentes y estudiantes, y también al público general que desee presenciar el proceso de trabajo. La propuesta aborda los procesos de hibridación musical en la América colonial, poniendo en diálogo las raíces históricas con miradas e interpretaciones contemporáneas.

El sábado 17 de enero, la artista presentará su álbum Apapacho, grabado en 2024 en Europa, junto a músicos de Jujuy. El concierto se llevará a cabo en la Sala Galán del Teatro Mitre y permitirá al público disfrutar de una producción que integra sensibilidad, identidad y cruces culturales, con entradas a la venta y beneficios para estudiantes.

La agenda culminará el domingo 18 de enero con un concierto del Ciclo Capillas Musicales en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth, donde Diana Baroni se presentará junto a reconocidos músicos locales, en una propuesta de acceso libre y gratuito que acerca la música a espacios patrimoniales y comunitarios.

Con una sólida trayectoria internacional, Diana Baroni ha desarrollado una carrera que articula la música barroca con las tradiciones latinoamericanas, construyendo un lenguaje propio entre la interpretación histórica y la creación contemporánea. Formada en Europa con una beca del Teatro Colón y estudios en Suiza y Países Bajos, combina su labor artística con una intensa tarea pedagógica, dictando masterclasses y talleres en distintos países del mundo.

Su regreso a Jujuy representa una valiosa oportunidad para el encuentro entre artistas, estudiantes y público, fortaleciendo los vínculos entre formación, creación y circulación de la música en la provincia.