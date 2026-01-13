El Intendente Jorge destacó la participación vecinal en una nueva obra del Presupuesto Participativo en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con importantes trabajos de instalación de juegos infantiles, equipamiento y gimnasio urbano en un espacio verde del sector B3 de Alto Comedero, ubicado en la esquina de avenida Yuto y Mina 9 de Octubre, una obra que se ejecuta en el marco del programa de Presupuesto Participativo, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la mejora de los espacios públicos y la participación vecinal.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge resaltó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que “por supuesto que dar participación a los vecinos en la definición de consolidación de los barrios es una medida más que importante para tener esa posibilidad de que se sientan parte de los planes de obras públicas y de desarrollo urbano en toda la ciudad, así que estamos muy conformes acá en el B3”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas al afirmar que “este proyecto fue seleccionado en la interacción entre la Secretaría de Planificación con el Concejo Deliberante, en un trabajo en el que se seleccionan 10 proyectos de los cuales ya estamos en plena ejecución y no paramos en los pedidos de los vecinos”.

En la misma línea, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó que “se trata del proyecto número 18, en el Barrio B3, en la avenida Yuto esquina Mina 9 de Octubre, una obra de Presupuesto Participativo que incluye la colocación de juegos infantiles. El municipio desde el presupuesto de obras públicas, incorporó además equipamiento urbano y un gimnasio urbano, obra que se concluye a la brevedad. La semana que viene va a estar a disposición de todos los vecinos, así que estamos con la satisfacción de poder cumplir con el Presupuesto Participativo, una decisión de los vecinos y por supuesto, la ordenanza vigente”.

Por su parte la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, expresó el agradecimiento de la comunidad del sector y manifestó que “muy agradecidos los vecinos por todo esto que van trabajando en los centros vecinales con la municipalidad en estos programas que son tan importantes para cada vecino, todo lo que tiene que ver con mejorar las plazas, mejorar los espacios verdes, en este caso terminando un lugar muy lindo, y los vecinos agradecidos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ENNEWSRUMf4