Gestión. Sadir inauguró un sistema de iluminación led en espacios verdes de Higuerillas

El gobernador de la provincia de Jujuy afirmó que estas acciones representan una apuesta al deporte y un aporte a la mejora de los barrios.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, inauguró la puesta en funcionamiento del alumbrado público de la plazoleta y espacio verde del barrio Altos del Zapla de Higuerillas. En la ocasión destacó el trabajo conjunto con los vecinos para lograr obras que transformarán la cotidianeidad de los habitantes del mencionado sector.

Al respecto, Sadir se mostró entusiasmado de llegar a esta zona de Higuerillas. “Es un barrio muy nuevo Altos de Zapla, donde inauguramos la iluminación de la cancha y este sector de espacios verdes”, remarcó.

Asimismo, afirmó que la mejora de las áreas públicas comunes “es algo que venimos trabajando en toda la provincia, viendo la manera de actuar y trabajar sobre los lugares como canchas y de recreación, sobre todo para niños, como en este caso que estamos viendo que están jugando a la pelota en este horario nocturno”, ilustró.

El mandatario provincial afirmó que estas acciones representan una apuesta al deporte, porque implican acondicionar y preparar espacios para el esparcimiento de todos los vecinos. “Por eso, concretamos la instalación de equipamiento y la iluminación de todo este espacio verde”, resaltó.

Sadir hizo hincapié en que “estas transformaciones nacen de las inquietudes de los mismos vecinos, inclusive hasta de los niños, que buscaban su espacio para la recreación”.

Además, el mandatario puso de relieve que “es muy importante la colaboración, el trabajo en conjunto de los vecinos, porque esto significa aportar para cambiar la vida de los barrios, para la llegada de los servicios que hacen falta”.

Por último, expresó su satisfacción por compartir con los residentes de la zona ese momento tan grato y renovó su compromiso: “por supuesto, me llevo las inquietudes para seguir mejorando el barrio”.

En tanto, Luis Francisco Cosimi, titular del Centro Vecinal del Barrio Altos del Zapla, manifestó: “realmente estamos muy agradecidos. Era algo necesario porque teníamos la plaza y nos faltaba un poco de iluminación para aprovechar más esta gran inversión que hicieron el municipio y la provincia”.

“La visita del Gobernador nos llena de alegría, porque de esta manera podemos mostrar las cosas que se están haciendo, que la Gobernación hace para la comunidad, y también los esfuerzos del barrio de ir logrando pequeños objetivos en beneficio de todos los vecinos”, destacó Cosimi sobre la presencia del mandatario provincial en el sector barrial.

Finalmente, recordó que el centro vecinal es relativamente joven, se inició en abril del año pasado, en 2025, “y a la fecha tenemos varios logros y beneficios para la comunidad”.

Sadir en la inauguración del sistema de iluminación led en espacios verdes de Higuerillas – Gobierno de Jujuy