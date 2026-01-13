Inició la Colonia de Vacaciones para adolescentes en el parque San Martín

Con gran convocatoria de jóvenes entre los 13 y los 18 años que comenzaron las actividades de la Colonia de Vacaciones 2026 en la punta del parque San Martin, los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20:30. Las inscripciones estarán abiertas durante todo enero en los mismos días y horarios de forma gratuita.

Sobre este tema, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, recalcó la importancia de las actividades deportivas y recreativas al aire libre en espacios preparados como el Centro Deportivo N° 1 ubicado en el parque San Martín, “estamos trabajando con un grupo de importante de jóvenes de 13 a 18 años donde tienen actividades deportivas como la pileta, charlas sobre diversos temas y sumando el uso de la tecnología mediante la conocida Zona Gamer”.

Además, Altea, explicó que el equipo de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano trabaja en temas importantes para la juventud como el: bullying, groming y fomentar espacios de convivencia y tolerancia, “esperamos que los chicos se diviertan, compartan momentos agradables y aprendan no solo de los profesores a cargo, sino también de sus pares” concluyó.

Por su parte, Bárbara Benítez, quien se desempeña como coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, explicó que trabajarán durante todo el mes de enero en diferentes temáticas como el manejo de las emociones, ejercicios de meditación, las consecuencias de bullying o del ciber bullyinng, y el tiempo que pasan frente a las pantallas entre otros, “esperamos que los chicos se lleven información útil y siempre estamos abiertos a las expectativas y sugerencias que nos propongan”, remarcó.

