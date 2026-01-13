Operativo. Bomberos de Jujuy rescataron a una mujer de 78 años que cayó a un arroyo

La División Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia de Jujuy estuvo a cargo del operativo en la zona del puente Arias del barrio Bajo La Viña.

En una destacada intervención cargada de profesionalismo, el personal de Bomberos de la División Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia de Jujuy logró localizar y poner a salvo a Pastora Valerio, de 78 años. La mujer se había ausentado de su hogar el pasado 10 de enero y, al notar que no regresaba, sus familiares radicaron la denuncia el día 11.

A partir de ese momento, se implementó de inmediato un operativo que desplegó diversas unidades policiales con resultados inicialmente negativos, hasta que este lunes 12 de enero, alrededor de las 13:10 horas, los efectivos se desplazaron hacia la zona del Puente Arias, donde coordinaron un rastrillaje intensivo por terrenos de difícil acceso, utilizando machetes para abrirse paso entre la espesa vegetación durante 500 metros hasta las inmediaciones de la finca La Viña.

El hallazgo se produjo cuando los uniformados de la División Rescate divisaron a la mujer tendida dentro de un arroyo con agua y con el cuerpo frío al tacto.

Ante la urgencia del caso, los especialistas en salvamento procedieron de inmediato a su estabilización e inmovilización utilizando una tabla rígida.

Posteriormente, en una demostración de esfuerzo físico y técnica, el personal policial realizó el traslado de la mujer a fuerza de brazo por el sinuoso terreno hasta un camino apto para vehículos, garantizando su integridad en todo momento hasta la llegada de la asistencia médica.

Finalmente, la adulta mayor fue asistida por el personal del SAME, quien constató que presentaba un golpe visible en la región cefálica, aunque se encontraba consciente al momento del traslado al hospital.

Gracias al rápido y eficaz despliegue de la División Rescate y Salvamento, que trabajó en conjunto con personal de Canes, la Comisaría Seccional 50 y vecinos de la zona, se logró salvar la vida de la mujer en un procedimiento que culminó con éxito.