Resultados. Jujuy se consolida como principal polo de inversión directa a escala nacional

La provincia de Jujuy registra indicadores de crecimiento que cuadruplican el promedio de otras jurisdicciones.

En un contexto nacional de claras disparidades, Jujuy logró destacarse como un ícono de previsibilidad, confianza y desarrollo.

De acuerdo a los últimos informes económicos oficiales y privados de 2025, la provincia no solo se mantiene entre las plazas de mayor Inversión Real Directa (IRD), sino que alcanzó indicadores de crecimiento que cuadruplican el promedio de otras jurisdicciones.

Para comprender la magnitud de este logro de gestión, es vital definir la IRD como la aplicación de recursos financieros para la creación de activos tangibles, como infraestructura vial y energética; construcción de edificios y complejos habitacionales; adquisición de maquinaria y tecnología de punta.

Los datos de 2025 resultan contundentes, según lo refleja un relevamiento de la consultora Politikon Chaco: Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y CABA concentraron el 69,9% de la IRD total del país. Sin embargo, es en la comparación interanual donde Jujuy muestra su verdadero potencial: Interanual (2024-2025) +150%. Bianual (2023-2025) +252,2%.

Dentro de la IRD, la construcción sigue siendo el motor principal. Jujuy y Buenos Aires explican por sí solas el 38% de la ejecución nacional en este rubro.

El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, precisó que este liderazgo se materializa en dos ejes fundamentales:

Con recursos propios, el Gobierno de la Provincia de Jujuy ejecutó la pavimentación de más de 115 kilómetros de rutas clave, incluyendo las RP 56, 4, 53, 62, 8, 42 y 43. A esto se suma la estratégica reactivación de la autopista sobre la Ruta Nacional 34, vital para la logística del NOA.

Finalización e inauguración de obras RP 56

La colaboración entre el IVUJ y la Cámara de la Construcción, dio lugar a un modelo de desarrollo inmobiliario que ya exhibe sus proyectos insignia: Torres de Luján y Alto Comedero.

Este esquema de IPP permite diversificar la oferta urbana, creando no solo viviendas, sino también inmuebles comerciales que dinamizan la economía local.

“De esta manera, la administración provincial demostró que privilegiando postulados de gestión eficiente de recursos propios y alianzas estratégicas con el sector privado, es posible sostener el crecimiento de activos reales, incluso cuando el panorama nacional es complejo”, reflexionó Stanic finalmente.