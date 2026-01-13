Seguridad. Modernización tecnológica en la Policía de Jujuy: Sadir entregó antenas satelitales Starlink

El equipamiento está destinado a móviles y destacamentos de localidades alejadas. El gobernador de Jujuy sostuvo que «la conectividad va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza».

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, concretó la entrega oficial de antenas satelitales Starlink para la Policía de Jujuy. Esta tecnología permitirá que móviles y destacamentos en áreas rurales, fronterizas y de difícil acceso cuenten con internet de alta velocidad, telefonía IP y transmisión de datos en tiempo real.

«Venimos equipando al Ministerio de Seguridad con herramientas que son vitales para destacamentos alejados de los centros urbanos. La conectividad va a mejorar drásticamente el trabajo de la fuerza», subrayó el Gobernador.

La implementación de esta tecnología se desarrollará en dos fases estratégicas: una primera etapa destinada al equipamiento de los móviles policiales que patrullan la Puna, la Quebrada y sectores rurales, seguida de una segunda instancia que llevará conectividad a destacamentos de zonas remotas como los de Paso de Jama, Coranzulí, Cusi Cusi, Caspalá, Santa Ana, Rinconada y Santa Catalina.

Asimismo, agilizará el despacho de móviles, el pedido de refuerzos y la coordinación inmediata con organismos de emergencia como Defensa Civil, SAME y Bomberos.

La entrega del equipamiento tuvo lugar en el marco del acto de ascenso de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy, desarrollado en Ciudad Cultural.

Los nuevos recursos permitirán posibilitarán una transformación en el servicio de seguridad en distintas zonas de la provincia de Jujuy.

Permiten acceso a Internet de alta velocidad en lugares donde no hay red de fibra óptica ni cobertura móvil, como la Puna, zonas rurales o pasos fronterizos alejados.

Facilitan comunicaciones en tiempo real entre puestos policiales, móviles, comisarías y centros de comando, mejorando la toma de decisiones y la respuesta ante emergencias.

Son clave en operativos en terreno (búsqueda de personas, control fronterizo, catástrofes naturales), ya que pueden instalarse rápidamente y funcionar de forma autónoma.

Permiten consultar en línea antecedentes, sistemas judiciales, geolocalización, videovigilancia y plataformas administrativas desde cualquier punto de la provincia.

Habilitan capacitaciones virtuales, videoconferencias y uso de herramientas digitales, reduciendo el aislamiento del personal que trabaja en localidades alejadas.