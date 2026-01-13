Sensibilización. Jujuy concretó nuevos operativos de donación de órganos

Se concretaron cuatro nuevos procedimientos en la provincia que posibilitan más alternativas de recuperación y de vida a personas que esperan por un trasplante.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en los últimos días se concretaron cuatro nuevos operativos de ablación en la provincia, uno de ellos de carácter multiorgánico. Con estas acciones, en las primeras semanas de 2026 Jujuy alcanza un total de seis procedimientos, lo que amplía de manera concreta las oportunidades de trasplante para personas que se encuentran en lista de espera en distintos puntos del país.

Cada donación es un acto de generosidad que se transforma en esperanza. Gracias al compromiso de las familias y al trabajo coordinado de los equipos de salud, es posible ofrecer nuevas posibilidades de recuperación y una mejor calidad de vida a quienes atraviesan situaciones complejas de salud.

El proceso de donación comienza cuando los equipos de salud identifican a un potencial donante y se brinda un acompañamiento respetuoso e integral a la familia. A partir de allí, se realizan evaluaciones médicas y estudios que permiten determinar la viabilidad de la donación y la compatibilidad con posibles receptores, en un procedimiento que demanda tiempo, precisión, una coordinación y un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, siempre con bases en estándares y protocolos de máxima calidad sanitaria y de seguridad.

La legislación vigente en el país y una política sanitaria sostenida en Jujuy permiten garantizar que este proceso se desarrolle con equidad, transparencia y altos estándares de calidad y seguridad, asegurando que la donación llegue a quienes más lo necesitan.

Quienes deseen informarse sobre donación de órganos pueden acercarse a Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al 4221228.