Turismo. Jujuy presenta su propuesta turística en la Costa Argentina

El Ministerio de Turismo y Cultura de Jujuy impulsará actividades en localidades de la costa como Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Miramar.

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy llevará adelante una intensa acción promocional en la costa argentina, con actividades en Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Miramar, del 13 al 15 de enero, con el objetivo de posicionar a Jujuy como uno de los destinos más atractivos del país para la temporada de verano 2026.

La iniciativa busca acercar al público turístico, a la prensa y al sector comercial una propuesta integral que combina paisajes únicos, cultura viva, experiencias sustentables y una agenda activa durante todo el verano, consolidando a Jujuy como un destino diverso y en permanente movimiento.

> Martes 13 de enero: Mar del Plata

Durante el día de hoy, el equipo de Jujuy estará presente en Playa Varese de 10 a 13 hs.,y en Playa Grande, de 15 a 19 hs.

> Miércoles 14 de enero: Pinamar y Cariló

Acción Promocional en Pinamar 10 a 13 – 15 a 20 hs (Recorrido de Playas +vía pública) + Cariló.

Presentación de destino en Mar del Plata 18 a 21 hs (Evento exclusivo para operadores turísticos y prensa especializada ) Santa Playa Grande -Victoria Ocampo

> Jueves 15 de enero: Miramar

Acción Promocional en Miramar 9 a 13 – (Recorrido de Playas + vía pública).

La temporada de verano en Jujuy se caracteriza por su clima, la diversidad de paisajes y una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y turísticas que se desarrollan en las cuatro regiones de la provincia.

La Ruta del Vino de Altura de Jujuy se consolida durante el verano como una de las propuestas enoturísticas más singulares del país. Ubicadas en la Quebrada de Humahuaca y los Valles, las bodegas jujeñas invitan a recorrer viñedos de altura, conocer procesos productivos locales y disfrutar de degustaciones que integran vinos, gastronomía regional y productos identitarios.

Durante la temporada estival, la ruta ofrece visitas guiadas, experiencias gastronómicas y actividades culturales, en escenarios naturales únicos que combinan identidad, tradición y turismo sustentable.

El Tren Solar de la Quebrada es uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy y una experiencia especialmente elegida en verano. Este medio de transporte sustentable recorre los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, permitiendo descubrir destinos como Purmamarca, Maimará, Tilcara, Humahuaca y Volcán.

El Carnaval jujeño es una de las expresiones culturales más representativas del norte argentino y uno de los principales atractivos turísticos del verano.

Estas celebraciones se complementan con una amplia agenda de festivales, ferias gastronómicas, turismo activo y experiencias comunitarias, que hacen de Jujuy un destino elegido durante todo el verano.

Las acciones forman parte de la estrategia de promoción turística que impulsa el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en los principales centros emisores del país y consolidar a Jujuy como una opción diferencial dentro del turismo nacional.