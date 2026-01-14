Cultura. Chorrillos presentó la 25° edición del Festival del Queso y la Cabra

El evento de la Quebrada se realizará el 17 de enero. La propuesta invita a vivir una experiencia cultural y gastronómica única.

El centro cultural Culturarte fue escenario de la presentación oficial de la 25° edición del Festival del Queso y la Cabra, un evento emblemático de la comunidad de Chorrillos que celebrará sus Bodas de Plata el próximo sábado 17 de enero.

La propuesta invita a vivir una experiencia cultural y gastronómica única en esta localidad ubicada sobre la Ruta Nacional 9, a solo 8 kilómetros de Humahuaca.

El lanzamiento reunió a autoridades provinciales, referentes culturales y representantes de comunidades de la Puna y la Quebrada, en el marco de una agenda cultural de verano que se despliega en toda la provincia.

El presidente de la comunidad de Chorrillos, Walter Quiroga, destacó el significado social del festival y su impacto directo en el territorio: “Estamos muy contentos de llegar a los 25 años. Para nosotros el festival es un trabajo; gracias a lo que se recauda podemos acompañar a los pobladores y concretar proyectos para la comunidad”.

La programación del festival comenzará a las 9:30 con el acto protocolar, el izamiento del pabellón nacional y la tradicional ofrenda a la Pachamama. Tras el almuerzo comunitario, desde las 13:30, se presentarán Diableros Jujeños, Hachas, Sentimiento Mansero, ballets y artistas locales.

La gastronomía es uno de los pilares del festival. La elaboración artesanal del queso, realizada con técnicas heredadas de generaciones anteriores, representa una de las expresiones más genuinas de la identidad de Chorrillos y permite a los visitantes conocer de cerca los saberes ancestrales que definen la vida comunitaria en la Quebrada.

Durante la presentación, el secretario de Cultura de la Provincia, José Bárcena, subrayó la importancia de sostener estas celebraciones en el tiempo: “Llegar a 25 años de vigencia habla del compromiso de una comunidad con sus raíces. Desde el Gobierno Provincial acompañamos estos espacios porque son parte de la cultura viva de Jujuy y una invitación permanente a conocer nuestros pueblos”.

El funcionario también vinculó el festival con el movimiento turístico y cultural que atraviesa la provincia durante el verano, señalando que propuestas como la de Chorrillos fortalecen una agenda diversa que se vive en las cuatro regiones.