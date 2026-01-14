Educación. Renovó autoridades la Federación de Centros de Estudiantes de Nivel Secundario de Jujuy

La presidenta electa Luz Ariadna Álvarez y el vicepresidente Santiago Hugo Eduardo Maldonado prestaron juramento.

El Salón Marcos Paz de la Legislatura fue el escenario elegido para la asunción de las nuevas autoridades de la Federación de Centros de Estudiantes de Nivel Secundario de Jujuy (Fe.C.E.N.S.), quienes conducirán la institución durante el período 2026.

El acto se llevó a cabo este lunes y comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, la presidenta saliente, Eliana Ramos, brindó un emotivo mensaje de despedida en el que expresó su orgullo por el trabajo realizado y agradeció a cada una de las instituciones que acompañaron y fortalecieron los proyectos impulsados a lo largo del año.

Asimismo, felicitó a las nuevas autoridades y alentó a los estudiantes a animarse a participar, involucrarse, cuestionar y asumir un rol activo en sus comunidades educativas.

Durante la ceremonia, la Fe.C.E.N.S. hizo entrega de menciones especiales a los diputados Adriano Morone y Agustina Guzmán; al director provincial de Juventud, Darío D’Antuane y a Miriam Serrano, en agradecimiento por su valioso aporte al reconocimiento institucional de los Centros de Estudiantes como ámbitos legítimos de representación, participación democrática y construcción de ciudadanía juvenil.

La presidenta electa Luz Ariadna Álvarez (Escuela Técnica Provincial Nº1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”) y el vicepresidente Santiago Hugo Eduardo Maldonado (Escuela Provincial Agrotécnica Nº1 – El Brete) prestaron juramento y luego lo hicieron los miembros de la nueva comisión directiva.

El Ministerio de Educación felicita a las flamantes autoridades y reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada, promoviendo consensos y estableciendo nuevas metas que fortalezcan la contención, el acompañamiento y la participación activa de los estudiantes en cada rincón de la provincia.