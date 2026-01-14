Promoción y prevención. Prevención de la gripe A H3N2 en Jujuy: cuidarnos es la mejor herramienta

La cartera sanitaria de Jujuy destaca que la prevención, la consulta temprana y la vacunación permiten reducir contagios y cuidar la salud de la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la población la importancia de sostener las medidas de cuidado habituales frente a los virus respiratorios y mantener al día los esquemas de vacunación, en el marco del monitoreo nacional de la gripe A H3N2, incluida la variante K.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Salud de la Nación, esta variante presenta cambios genéticos que favorecen su circulación, motivo por el cual se encuentra bajo vigilancia epidemiológica. La evidencia disponible hasta el momento indica que no se asocia a cuadros de mayor severidad clínica en comparación con otras variantes de gripe A H3N2 que circularon en temporadas anteriores.

En este contexto, en lo que refiere a los casos de influenza A H3N2, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026, se confirmaron 11 casos de la variante K en las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz.

La gripe A H3N2 puede manifestarse de forma repentina con fiebre elevada (puede superar los 38 grados), escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y cansancio. En niñas, niños y personas mayores también pueden presentarse síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea.

Ante la aparición de síntomas respiratorios, se recomienda realizar la consulta oportuna en el CAPS u hospital más cercano al domicilio, especialmente en personas que integran grupos priorizados, evitando la automedicación.

Salud recuerda reforzar las acciones simples y cotidianas que ayudan a prevenir infecciones respiratorias:

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón

• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar

• Ventilar los ambientes

• Evitar compartir objetos de uso personal

• Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente

La vacunación antigripal anual es una herramienta fundamental de prevención y está indicada para:

• Niños y niñas de 6 a 24 meses

• Personas gestantes y puérperas

• Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo

• Personas mayores de 65 años

• Personal de salud y personal estratégico

Asimismo, se recomienda mantener actualizados todos los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación. Las vacunas son seguras, gratuitas y se encuentran disponibles en vacunatorios y centros de salud de toda la provincia.

Jujuy, junto al resto de las provincias, mantiene vigilancia epidemiológica permanente para seguir la evolución de los virus respiratorios y garantizar respuesta sanitaria integral con equipos de salud preparados y disponibles en todo el territorio.