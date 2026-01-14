Prueba piloto para mejorar la seguridad y circulación en las avenidas 10 de Junio, Corrientes y Párroco Marshke

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la población en general y a los señores conductores en particular que el jueves 15 de enero a partir de las 8 hs, se realizará una prueba piloto para generar cruces seguros en las intersecciones de Av. 10 de Junio, Av. Corrientes y Párroco Marshke.

En este sentido, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del municipio explicaron que las medidas consisten en generar sentidos de circulación únicos en el mencionado sector para disminuir las probabilidades de accidentes viales.

Además, recomendamos a los vecinos prestar especial atención y acatar las indicaciones del personal apostado en dicho sectores